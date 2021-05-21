Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Премию президента РФ за вклад в укрепление нации увеличат до 5 млн рублей
Экономика
Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России
Мир
Американские ученые выявили новый вид коронавируса
Политика
Посольство РФ на Украине направило ноту протеста из-за акций в Киеве
Мир
Премьер-министр Венгрии анонсировал отмену масочного режима
Общество
Путин поздравил полярников с профессиональным праздником
Происшествия
Учащийся лицея напал на преподавателя с ножом в Прикамье
Мир
В Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов
Общество
Генпрокурор РФ Игорь Краснов начал личный прием граждан в Новосибирске
Сюжет:

Американские ученые выявили новый вид коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские ученые совместно с экспертами из Малайзии обнаружили новый вид коронавирусной инфекции, передающийся, по предварительной информации, от собак к человеку. Об этом сообщает издание Ohio state news.

Уколы и совесть: в Латвии не хватает вакцин против коронавируса
Население страны выражает недовольство позицией властей

Свое начало разновидность вируса берет с 2018 года, когда в Малайзии был всплеск заболеваемости пневмонии. Из 300 человек у восьмерых медработники обнаружили неизвестный ранее вирус, который впоследствии назвали CCoV-HuPn-2018. Примечательно, что семь из восьми зараженных были детьми.

По результатам исследования стало известно, что вирус, который ранее инфицировал только животных, стал угрозой и для человека. На данный момент неизвестно, может ли он передавать от человека к человеку, но от собаки к человеку — может.

«Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность», — заявила Анастасия Власова, одна из ученых, занимавшихся исследованием, из Университета штата Огайо.

Уточнялось, что у зараженный данным типом вируса животных наблюдались проблемы с желудочно-кишечным трактом, однако у людей подобных симптомом выявлено не было.

У заболевших тогда выделяли симптомы, похожие на те, которые возникают при респираторных заболеваниях.

Отмечается, что все восемь пациентов, у которых выявили данный тип инфекции, вылечились и были выписаны из больницы в течение недели.

Таким образом, если эпидемиологические исследования подтвердятся, это станет уже восьмым коронавирусом, который может вызывать заболевания у людей.

В конце марта стало известно о выявлении нового типа COVID-19 с двойной мутацией в Индии. В минздраве страны отмечали, что на тот момент у них было мало данных для установления связи между возникновением мутаций и ускоренным ростом заболеваемости в ряде индийских штатов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021