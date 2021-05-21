Американские ученые выявили новый вид коронавируса

Американские ученые совместно с экспертами из Малайзии обнаружили новый вид коронавирусной инфекции, передающийся, по предварительной информации, от собак к человеку. Об этом сообщает издание Ohio state news.

Свое начало разновидность вируса берет с 2018 года, когда в Малайзии был всплеск заболеваемости пневмонии. Из 300 человек у восьмерых медработники обнаружили неизвестный ранее вирус, который впоследствии назвали CCoV-HuPn-2018. Примечательно, что семь из восьми зараженных были детьми.

По результатам исследования стало известно, что вирус, который ранее инфицировал только животных, стал угрозой и для человека. На данный момент неизвестно, может ли он передавать от человека к человеку, но от собаки к человеку — может.

«Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность», — заявила Анастасия Власова, одна из ученых, занимавшихся исследованием, из Университета штата Огайо.

Уточнялось, что у зараженный данным типом вируса животных наблюдались проблемы с желудочно-кишечным трактом, однако у людей подобных симптомом выявлено не было.

У заболевших тогда выделяли симптомы, похожие на те, которые возникают при респираторных заболеваниях.

Отмечается, что все восемь пациентов, у которых выявили данный тип инфекции, вылечились и были выписаны из больницы в течение недели.

Таким образом, если эпидемиологические исследования подтвердятся, это станет уже восьмым коронавирусом, который может вызывать заболевания у людей.

В конце марта стало известно о выявлении нового типа COVID-19 с двойной мутацией в Индии. В минздраве страны отмечали, что на тот момент у них было мало данных для установления связи между возникновением мутаций и ускоренным ростом заболеваемости в ряде индийских штатов.