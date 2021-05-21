Ремонт улицы Шамиля Усманова начался в Набережных Челнах

В Набережных Челнах дорожники начали ремонт улицы Шамиля Усманова, одного из девяти объектов, включенных в реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас ведется расширение дороги и устройство парковочных мест.

Специалисты отремонтируют участок общей протяженностью 2 км от проспекта Дружбы народов до проспекта Хасана Туфана и от проспекта Вахитова до улицы Татарстан. Как передает ИА «Татар-информ», кроме обновления покрытия проезжей части и ремонта тротуаров, предусмотрена установка дорожных знаков.

В Татарстане в 2021 году на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят около 12 млрд рублей. Большая их часть в размере 9,1 млрд рублей выделена из федерального бюджета, остальные средства предусмотрены в республиканской казне. По данным пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, планируется привести в порядок 218 км дорог.