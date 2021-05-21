Центр исследований науки Азии открыли в Томском университете

Томский государственный университет и Институт Дальнего Востока РАН создали центр исследований науки и инноваций в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он будет изучать тенденции развития азиатского региона и продвигать российские технологии на его рынке. Кроме того, Центр планирует инициировать проекты и программы в области науки, инноваций и образования и оказывать консалтинговые услуги.

Как пишет РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу центра, в основном его деятельность будет ориентирована на Китай, Индонезию и Вьетнам. С каждой стороны в его состав войдут по три сотрудника, к работе также намерены привлекать аспирантов и магистрантов.

По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, Томский госуниверситет в силу своего географического положения всегда выполнял функцию моста между Европой и Азией, формируя единое евразийское культурное и научное пространство. Поэтому вуз традиционно сочетает две научные ментальности: западную и восточную.

Врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, в свою очередь, обратил внимание на то, что в целом в России и в регионе в частности, есть недостаток экспертизы по Азии. Задача нового центра – создать центр экспертиз как таковых, а заодно продвигать российские технологии на азиатские рынки.

В середине апреля Национальный исследовательский Томский государственный университет включили в десятку лучших российских вузов в естественно-математической сфере по версии агентства RAEX (РАЭКС-аналитика).