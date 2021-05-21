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Премьер-министр Венгрии анонсировал отмену масочного режима

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о снятии большинства ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии COVID-19, в ближайшее время. Об этом сообщило в пятницу, 21 мая, агентство Reuters.

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По его словам, 22–23 мая число вакцинированных граждан в стране достигнет отметки в 5 млн человек. После этого можно будет снять большинство ограничительных мер, в том числе отменить обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и комендантский час.

Кроме того, Орбан сообщил, что собрания до 500 человек и свадьбы до 200 гостей будут разрешены при условии их проведения на открытом пространстве.

Ранее, 25 апреля, правительство Венгрии опубликовало последние данные об исследовании безопасности пяти вакцин от коронавирусной инфекции. Согласно обнародованной информации, российский препарат «Спутник V» имеет лучшие показатели безопасности и эффективности.

В январе Венгрия первой из стран ЕС одобрила применение российского препарата.

15 марта глава российского МИДа Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто обсудили использование «Спутника V» в Венгрии. В ходе телефонной беседы, инициированной венгерской стороной, министры также говорили о совместных усилиях по противодействию пандемии коронавируса.

19 марта стало известно, что Сийярто сделал прививку от коронавируса «Спутником V».

Также в марте венгерский министр рассказал о нападках со стороны Европы после решения страны одобрить российскую вакцину. По его словам, на Венгрию обрушились с критикой только потому, что они «обратили взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад».

Сийярто отметил, что политика централизованной закупки вакцин, которую проводит Брюссель, потерпела неудачу из-за того, что доз препаратов поступает меньше, чем было заявлено изначально.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами центра имени Гамалеи.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев.

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