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Путин поздравил полярников с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником. Текст обращения опубликован на сайте Кремля в пятницу, 21 мая.

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Российский лидер подчеркнул, что данный праздник посвящен смелым и преданным своему делу людям, которые исследовали и осваивали полярные территории.

«Мы по праву гордимся результатами этой напряженной, самоотверженной работы. Отрадно, что нынешнее поколение полярников чтит традиции своих предшественников», — сказано в тексте поздравления.

Благодаря усилиям этих людей Россия, в частности, активно развивает промышленную и транспортную инфраструктуру в Заполярье и Приполярье, реализует масштабные проекты Севморпути с Северного широтного хода, разрабатывает новые месторождения полезных ископаемых.

Кроме того, Россия подает пример открытости к сотрудничество в полярной сфере, а также ответственного подхода к сбережению экологии регионов и сохранению традиционного уклада жизни народов Крайнего Севера.

«Такое отношение ярко свидетельствует о нашей приверженности взятым на себя обязательствам, о готовности России к плодотворному председательству в Арктическом совете в ближайшие два года», — отмечается в сообщении.

Владимир Путин пожелал работникам сферы крепкого здоровья и благополучия.

День полярника ежегодно отмечается в России 21 мая. С инициативой учреждения праздника в 2012 году выступил первый Вице-президент Русского географического общества, почетный полярник России Артур Николаевич Чилингаров. Указ об учреждении праздника был подписан Владимиром Путиным в 2013 году.

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