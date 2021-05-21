Катунский заповедник поддержал проект ЮНЕСКО с Анджелиной Джоли

Катунский биосферный заповедник подключился к новому проекту ЮНЕСКО «От женщин плечам». Его амбассадором выступает актриса и режиссер Анджелина Джоли.

Авторы проекта – французский дом парфюмерии и ЮНЕСКО. Всего в нем участвуют 25 биосферных резерватов мира. Катунский заповедник представляет Россию.

Цель – вовлечение в пчеловодство женщин, которые живут в разных биосферных резерватах мира. Участники пройдут специальное обучение, получат техническую поддержку и в дальнейшем смогут делиться приобретенным опытом со своими коллегами из других регионов.

К 2025 году в резерватах ЮНЕСКО должны установить 2500 ульев и завезти 125 млн пчел. 50 женщин, закончивших обучение, получат поддержку в обустройстве собственных пасек.

Altapress.ru уточняет, что риск вымирания пчел грозит глобальной экологической катастрофой. Как показало исследование продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, три из четырех ведущих продовольственных культур, которые потребляет человек, опыляются пчелами.

Ранее зарубежные ученые выдвинули предположение, что пчелиный яд обладает противовирусным эффектом и способен помочь при COVID-19.