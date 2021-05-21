Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Премию президента РФ за вклад в укрепление нации увеличат до 5 млн рублей
Экономика
Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России
Мир
Американские ученые выявили новый вид коронавируса
Политика
Посольство РФ на Украине направило ноту протеста из-за акций в Киеве
Мир
Премьер-министр Венгрии анонсировал отмену масочного режима
Общество
Путин поздравил полярников с профессиональным праздником
Происшествия
Учащийся лицея напал на преподавателя с ножом в Прикамье
Мир
В Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов
Общество
Генпрокурор РФ Игорь Краснов начал личный прием граждан в Новосибирске

В Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Германии в возрасте 92 лет скончался народный художник СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов. Об этом сообщила дочь художника Айдан Салахова агентству ТАСС в пятницу, 21 мая.

По ее словам, он скончался в одной из клиник в Германии.

Других подробностей не сообщается.

Таир Салахов — советский, азербайджанский и российский художник-живописец, педагог. Родился в 1928 года в Баку, окончил Азербайджанское художественное училище (1950 г.) и Московский государственный художественный институт (сейчас — Московский государственный академический художественный институт).

Он является одним из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи, которое противостояло главенствующему искусству соцреализма. Представители направления демонстрировали тяжелые будни рабочих и крестьян без идеализации их повседневности.

Салахов создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана, пейзажах Апшерона. Автор портретов композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы. Также был известен как театральный художник, разработал декорации к различным спектаклям, а также участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021