В Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов

В Германии в возрасте 92 лет скончался народный художник СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов. Об этом сообщила дочь художника Айдан Салахова агентству ТАСС в пятницу, 21 мая.

По ее словам, он скончался в одной из клиник в Германии.

Других подробностей не сообщается.

Таир Салахов — советский, азербайджанский и российский художник-живописец, педагог. Родился в 1928 года в Баку, окончил Азербайджанское художественное училище (1950 г.) и Московский государственный художественный институт (сейчас — Московский государственный академический художественный институт).

Он является одним из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи, которое противостояло главенствующему искусству соцреализма. Представители направления демонстрировали тяжелые будни рабочих и крестьян без идеализации их повседневности.

Салахов создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана, пейзажах Апшерона. Автор портретов композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы. Также был известен как театральный художник, разработал декорации к различным спектаклям, а также участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.