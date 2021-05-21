В Москве 9 тыс. человек находятся в стационарах на лечении от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на сегодняшний день в стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся около 9 тыс. человек.

«Мы продолжаем болеть ковидом. И у нас около 9 тыс. находятся в стационарах», — сказал мэр, видеозапись его слов опубликована в его блоге в пятницу, 21 мая.

По данным на 20 мая, в Москве за сутки было выявлено 3312 новых случаев.

Накануне мэр Москвы отмечал, что ситуация с COVID-19 в столице остается сложной, но взрывного роста заболеваемости не наблюдается.

14 мая стало известно о том, что 99% привившихся от коронавируса не заболевают COVID-19. В этот же день столичный градоначальник сообщил, что у него сохраняются антитела к коронавирусу спустя почти год после прививки от COVID-19.

По его словам, в Москве вакцинировались от COVID-19 около 1,3 млн человек. Собянин призвал жителей столицы посетить пункты вакцинации и сделать прививку от инфекции, напомнив, что соответствующие пункты в городе работают в поликлиниках, торговых центрах и парках.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Голиковой, ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной, решение об увеличении продолжительности майских праздников позволило не допустить роста заболеваемости COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве в начале декабря прошлого года, а по всей стране она стартовала 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно указывали на то, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».