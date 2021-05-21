Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В сенате США осудили решение Байдена об отмене санкций против СП-2
Мир
Актер Фархат Абдраимов умер на съемках фильма в Тбилиси
Экономика
Российский рынок доставки еды и продуктов вырос вчетверо
Мир
Истребитель ВВС Индии разбился на западе страны
Общество
Вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил пепел на высоту до 3,2 км
Общество
Россияне стали реже менять фамилию и инициалы
Экономика
Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке
Общество
В ГД предложили заселить нуждающихся в ведомственные общежития
Спорт
Колумбию лишили права проведения Кубка Америки по футболу
Сюжет:

В Москве 9 тыс. человек находятся в стационарах на лечении от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на сегодняшний день в стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся около 9 тыс. человек.

«МИР 19» уменьшает количество коронавируса в клетках в 10 тыс. раз»
Директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов — о новом лекарстве от COVID-19 и тестировании вакцины от аллергии на березу

«Мы продолжаем болеть ковидом. И у нас около 9 тыс. находятся в стационарах», — сказал мэр, видеозапись его слов опубликована в его блоге в пятницу, 21 мая.

По данным на 20 мая, в Москве за сутки было выявлено 3312 новых случаев.

Накануне мэр Москвы отмечал, что ситуация с COVID-19 в столице остается сложной, но взрывного роста заболеваемости не наблюдается.

14 мая стало известно о том, что 99% привившихся от коронавируса не заболевают COVID-19. В этот же день столичный градоначальник сообщил, что у него сохраняются антитела к коронавирусу спустя почти год после прививки от COVID-19.

По его словам, в Москве вакцинировались от COVID-19 около 1,3 млн человек. Собянин призвал жителей столицы посетить пункты вакцинации и сделать прививку от инфекции, напомнив, что соответствующие пункты в городе работают в поликлиниках, торговых центрах и парках.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Голиковой, ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной, решение об увеличении продолжительности майских праздников позволило не допустить роста заболеваемости COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве в начале декабря прошлого года, а по всей стране она стартовала 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно указывали на то, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021