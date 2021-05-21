Россия введет пошлину 10% на экспорт отдельных видов древесины

Россия вводит пошлину в 10% на вывоз ряда видов грубо обработанной древесины с 1 июля, она будет действовать до конца года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В частности, ставка пошлины составит 10% для хвойных пород и дуба, но не менее €13 и 15 за 1 куб. м соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась.

«Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее €50 за 1 куб. м. До этого — €10 и 12 за 1 куб. м соответственно», — сообщила пресс-служба Кабмина в четверг, 21 мая.

Ввод пошлин позволит ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, а также сдержать рост цен на нее и переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Также правительство прорабатывает более широкие ограничения на вывоз леса.

13 мая вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что правительство России не намерено отменять запрет на экспорт круглого леса, который вступает в силу в 2022 году.

В феврале кабинет министров утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Предполагается, что вклад лесной отрасли в экономику страны к этому году должен вырасти в два раза и составить до 1,14 трлн рублей. С этой целью планируется оцифровать и систематизировать сведения о лесах.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2023 года ввести в эксплуатацию в постоянном режиме информационную систему лесного комплекса, в которой должен производиться учет древесины и сделок с ней.