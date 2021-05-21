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Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

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Кабмин Израиля по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает The Jerusalem Post.

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Согласно договоренности, израильская сторона должна прекратить огонь 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск).

О своем намерении провести совещание по прекращению огня в секторе Газа в четверг, 20 мая, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, назначив заседание правительства, целью которого было обсуждение вопросов безопасности, в том числе — прекращение военных действий в Израиле.

В пятницу, 21 мая, первый заместитель представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский прокомментировал решение израильского правительства о прекращении огня и выразил надежду, что данная договоренность будет «долгосрочной». Он также призвал обе стороны «соблюдать нормы международного гуманитарного права и не допускать жертв среди гражданского населения».

В свою очередь президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своего разговора с Нетаньяху поблагодарил премьер-министра в связи с решением Израиля остановить военные действия в секторе Газа, добавив, что США готовы помочь стране с восстановлением системы противовоздушной обороны «Железный купол».

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

Согласно последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые скончались в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, где 65 — несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.

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