Актер Фархат Абдраимов умер на съемках фильма в Тбилиси

Казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов скончался на 56-м году жизни, сообщила пресс-служба киностудии «Казахфильм» в пятницу, 21 мая.

«Скончался известный казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов. Как сообщили родственники актера, причиной смерти стал обширный инфаркт», — сказано в сообщении киностудии в Instagram.

Актер скончался на съемках картины «Больше, чем любовь», которые проходили в Тбилиси.

Фархат Абдраимов родился 21 января 1966 года в Алма-Ате. В 1988 году окончил Алма-Атинский технологический институт по специальности «инженер-технолог».

Дебютом в кино для актера стала роль в первой совместной казахстанско-российской картине «Тот, кто нежнее» (1996 год). За роль в фильме он получил приз Кинопрессы России как лучший актер года. В 1999 году получил награду за лучшую мужскую роль на Международном Московском кинофестивале за роль в фильме «Фара». В 2000 году был удостоен звания «Кинозвезда года» на конкурсе «Алтын Адам».

Абдраимов являлся членом Союза кинематографистов Казахстана, двукратным лауреатом казахстанской общественной премии «Народный любимец» (2011, 2012 гг.).