Власти КНР заявили о намерении направить гуманитарную помощь Палестине

Представитель Национального агентства международного сотрудничества в области развития КНР Тянь Ли сообщил, что правительство Китая намерено предоставить экстренную гуманитарную помощь властям и народу Палестины. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает Xinhua.

Как уточняется в материале, соответствующая мера позволит продемонстрировать «международный гуманитарный дух» и справиться с кризисом, который обрушился на Палестину.

Соответствующая гуманитарная помощь позволит заняться лечением раненых и расселением мирного населения.

В этот же день, 21 мая, первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных наций Дмитрий Полянский выразил надежду, что израильско-палестинская договоренность «останется долгосрочной». Он призвал Палестину и Израиль «соблюдать нормы международного гуманитарного права и не допускать жертв среди гражданского населения».

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной. Израиль намерен прекратить огонь 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск).

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию конфликта в регионе.

В среду, 19 мая, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви заявил о готовности России взять на себя миссию посредника в палестинско-израильском конфликте в целях его урегулирования.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

По данным на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли 10 человек, ранены сотни граждан, около 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибли свыше 200 палестинцев, пострадало более 1,2 тыс. человек.