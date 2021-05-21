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Россияне стали реже менять фамилию и инициалы

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За прошедший год в России было зарегистрировано на 9 тыс. меньше записей актов о смене имени, фамилии или отчества в сравнении с 2019 годом. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает RT со ссылкой на сообщение Министерства юстиции.

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В 2020 году было зарегистрировано 82 416 записей актов, а в 2109 — 91 133 записи. В 2018 году те же показатели составляли 87 574 акта. В приведенной статистике собраны случаи смены как фамилии и отчества, так и смены тех же наименований по отдельности.

Уточняется, что за I квартал текущего года на данный момент на территории РФ было сделано 25 654 записи соответствующих актов. В ведомстве уточнили, что смену имени, фамилии или отчества осуществляют не только граждане России, но и в том числе представители других государств.

Юрист-международник Валерий Ванин отметил, что подобная тенденция может быть связана с пандемией коронавируса. По его словам, в этот непростой период перед россиянами встали более значительные задачи, в частности изменение образа жизни и рынка труда, вследствие чего проблемы смены фамилии отходят на второй план.

Накануне, 20 мая, стало известно о том, что по данным опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» половина жителей России (51%) готова сменить профессию ради получения заработной платы в 250 тыс. рублей. Еще 40% будут готовы переехать в другой город или сменить страну.

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