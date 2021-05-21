Авиакомпании попросили Минтранс изменить правила расследования катастроф

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, назвала действующие правила расследования авиапроисшествий и инцидентов устаревшими и предложила их переработать. Об этом говорится в письме президента организации Владимира Тасуна заместителю министра транспорта Игорю Чалику, курирующему авиаотрасль. Обращение было направлено в конце апреля (есть у «Известий»).

В письме сформулированы предложения и замечания к поправкам в правила расследований авиапросишествий, которые год назад разработал Минтранс. Этот документ так и не был принят.

Согласно поправкам Минтранса, Международный авиационный комитет (МАК) больше не будет осуществлять функции расследователя. Однако в проекте постановления правительства не указано, кому перейдут эти полномочия, кроме того, что участие в расследованиях продолжит принимать Росавиация, указали в АЭВТ.

Минтранс не обращался в правительство с идеей наделить агентство полномочиями по расследованию авиапроисшествий, сказал «Известиям» источник, близкий к правительству.

В обращении АЭВТ в Минтранс отмечается, что власти России или группы стран должны учредить полномочный орган по расследованию авиапроисшествий, независимый от государственных органов и других структур. Важно, чтобы никакие организации не могли вмешаться в проведение расследования или в его объективность, подчеркивается в письме со ссылкой на международные рекомендации.

«Полномочный орган по расследованию авиационных происшествий должен быть в полной мере объективным и беспристрастным, а также восприниматься как таковой. Он также должен иметь возможность проводить расследования независимо, чтобы исключить внешнее давление и вмешательство в его деятельность», — говорится в документе.



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