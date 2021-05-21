Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 мая

Жителей столицы в пятницу, 21 мая, ждет облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и до 18 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла. Ночью ожидается похолодание — от 8 до 10 градусов.

Также прогнозируется западный ветер со скоростью 6–11 м/с и порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Днем в Подмосковье ожидается от 14 до 19 градусов тепла, ночью — от 5 до 10 градусов.

Накануне, 20 мая, МЧС предупредило жителей Московской области о дожде, грозе и усилении ветра с порывами до 17 м/с.