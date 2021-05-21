Ученые просчитали последствия изверждения супервулкана в США

Специалисты рассказали о том, какие последствия повлечет за собой извержение Йеллоустонского супервулкана в США, сообщает телеканал «Известия».

По словам ученых, на месте взрыва образуется огромная воронка. Вулканические осадки

распространятся по всему американскому континенту. Извержение приведет к повреждению ЛЭП и загрязнению водоемов. Такой катаклизм обрушит экономику Северной Америки и спровоцирует новую Великую депрессию.

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