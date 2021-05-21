Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В сенате США осудили решение Байдена об отмене санкций против СП-2
Мир
Актер Фархат Абдраимов умер на съемках фильма в Тбилиси
Экономика
Российский рынок доставки еды и продуктов вырос вчетверо
Мир
Истребитель ВВС Индии разбился на западе страны
Общество
Вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил пепел на высоту до 3,2 км
Общество
Россияне стали реже менять фамилию и инициалы
Экономика
Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке
Общество
В ГД предложили заселить нуждающихся в ведомственные общежития
Спорт
Колумбию лишили права проведения Кубка Америки по футболу

Глава МИД ФРГ встретился с лидером Палестины

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Рамалле прошла встреча президента Палестины Махмуда Аббаса и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Визит главы МИД Германии проходил на фоне протестов местных жителей, передает телеканал «Известия».

Ранее Маас заявил, что «Израиль имеет право защищаться». Глава МИД Германии осудил удары ХАМАС по Израилю.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021