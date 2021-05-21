Глава МИД ФРГ встретился с лидером Палестины

В Рамалле прошла встреча президента Палестины Махмуда Аббаса и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Визит главы МИД Германии проходил на фоне протестов местных жителей, передает телеканал «Известия».

Ранее Маас заявил, что «Израиль имеет право защищаться». Глава МИД Германии осудил удары ХАМАС по Израилю.

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