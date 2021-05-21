Боевые корабли ТОФ во Владивостоке откроют для посещения

Во Владивостоке в честь празднования 290-летия Тихоокеанского флота России (ТОФ) жители смогут посетить боевые корабли. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает «Интерфакс-Дальний Восток».

«Во Владивостоке на основном флотском причале пройдёт День открытых дверей, в ходе которого жители и гости города смогут посетить боевые корабли. По решению командования флота с 12 до 16 часов по местному времени для посещения будут открыты боевые корабли, ошвартованные у основного флотского причала», — приводит агентство сообщение пресс-службы ТОФ.

Отмечается, что во Владивостоке и на Камчатке уже состоялись торжественные церемонии поднятия Андреевского флага и флагов расцвечивания.

Основные торжества в честь 290-летия ТОФ пройдут 25 июля в рамках празднования Дня Военно-морского флота России.

27 апреля фрегат «Маршал Шапошников» вновь вошел в состав Тихоокеанского флота. Корабль завершил испытания после ремонта и модернизации. После модернизации корабль получил новое ракетное вооружение «Калибр-НК» и «Уран».