В Дагестане нашли крупный схрон оружия беглого преступника

В Дагестане правоохранители обнаружили крупный тайник с большим количеством оружия и боеприпасов, принадлежавший беглому преступнику, об этом в пятницу, 21 мая, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Схрон находился недалеко от села Анди Ботлихского района республики.

«Оттуда изъято 12 ручных гранатометов, пулемет Калашникова (7,62 калибр), три самодельных взрывных устройства, одно СВУ в виде сваренного металлического корпуса с 200 граммами тротила, пять гранат РГД-5. Там же обнаружено 116 выстрелов к подствольному гранатомету, 200 граммов пластида; восемь электродетонаторов; больше 13 тыс. патронов различного калибра», — заявил собеседник агентства.

Найденные самодельные бомбы были уничтожены на месте, остальное оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Отмечается, что, по предварительной информации, тайник принадлежал объявленному в федеральный розыск преступнику, который обвиняется в организации незаконного вооруженного формирования.

По словам источника, возбуждено уголовное дело по 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Он добавил, что схрон найден сотрудниками Центра по противодействию экстремизму и терроризму МВД республики совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ в рамках операции «Оружие».

Официальное подтверждение пока не поступало.

В сентябре прошлого года сотрудники пограничного управления ФСБ нашли в лесу Ленинградской области тайник с 16 кг тротиловых шашек.