Полянский оценил взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал решение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает ТАСС.

По его словам, Россия надеется, что израильско-палестинская договоренность «останется долгосрочной».

Первый зампостпреда, призвал стороны конфликта «соблюдать нормы международного гуманитарного права и не допускать жертв среди гражданского населения».

Также Полянский заявил о предложении России в срочном порядке провести встречу «Ближневосточного квартета» (Евросоюз, Россия, США и ООН) на уровне министров иностранных дел для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия. Полянский также выдвинул инициативу созвать министерскую встречу квартета в расширенном формате с задействованием региональных государств из соображений учета позиций заинтересованных сторон.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной. Израиль намерен прекратить огонь 21 мая в 2.00 по местному времени (совпадает с мск).

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию конфликта в регионе.

В среду, 19 мая, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви заявил о готовности России взять на себя миссию посредника в палестинско-израильском конфликте в целях его урегулирования.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

По данным на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли 10 человек, ранены сотни граждан, около 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибли свыше 200 палестинцев, пострадало более 1,2 тыс. человек.