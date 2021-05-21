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В регионах поддержали замену мигрантов заключенными

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Губернаторы нескольких округов, в том числе Дальневосточного и Сибирского, уже выразили готовность поддержать инициативу главы ФСИН и предложить заключенным хорошие зарплаты и общежития. Об этом «Известиям» сообщил член СПЧ при президенте РФ Александр Брод.

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«К этой инициативе нужно отнестись как к необходимой мере, но со строгим соблюдением прав заключенных. Эти работы должны быть добровольными. Никаких принуждений, по аналогии с ГУЛАГом, пыток и прочих нарушений прав человека быть не должно», — отметил он.

Другие правозащитники предупреждают, что сейчас нет достаточного гражданского контроля над работой исправительной системы, чтобы решение о привлечении осужденных к работе на стройках и в полях могло быть реализовано без нарушений их прав.

«Мне сегодня пишут люди со всей страны: что это, новый ГУЛАГ? А ответить очень сложно», — сказал «Известиям» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Он напомнил о регулярно выявляемых фактах пыток в учреждениях ФСИН, огромном количестве коррупционных преступлений, которые выявляются в подразделениях службы и малом числе активных членов общественных наблюдательных комиссий.

«Люди не должны работать за копейки. Я лично проверял колонии – мне показывали квитки о заработке 500 рублей в месяц. А теперь за эти деньги заключенный будет строить БАМ? Давайте будем реалистами», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что сейчас со стороны ФСИН идет монолог. А нужно вначале обсудить эту инициативу с грамотными правозащитниками, трудовой инспекцией, всеми заинтересованными сторонами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Неволя к труду: в регионах поддерживают замену мигрантов заключенными

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