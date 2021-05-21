Полиция Эквадора изъяла партию кокаина в бананах

Полиция Эквадора изъяла 2,14 т кокаина, спрятанного в контейнер с бананами, который должен был отправиться из порта Гуаякиль в Россию. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает TN23 со ссылкой на правоохранителей.

Уточняется, что подобный объем наркотика является самым большим из обнаруженных с начала текущего года.

Отмечается вещество было обнаружено служебной собакой, когда контейнер находился в порту погрузки — практически в самый последний момент, перед отправкой груза.

Стоимость изъятого кокаина по меркам Эквадора оценивается в $4 млн, однако отмечается, что по достижению пункта прибытия груз мог возрасти в цене до $127 млн.

Как сообщает Ecuavisa, в общей сложности сотрудники правоохранительных органов обнаружили 2121 брикет с запрещенным веществом.

Как уточняет Федеральное агентство новостей пишет, что маршрут судна в Россию пролегал через Нидерланды — крупнейшую точку наркоторговли в Западной Европе.

Ранее, 20 мая, таможенники России и Киргизии обнаружили крупную партию героина, масса которой составила 810 кг. Правоохранительные органы задержали злоумышленников и только после этого обследовали грузовик MAN, в деревянных поддонах которого было спрятано вещество.