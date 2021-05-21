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Выручка медицинских лабораторий в 2020 году удвоилась

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Оборот и количество транзакций в крупнейших сетевых медицинских лабораториях, тестирующих на COVID-19, удвоились за 2020 год. Это следует из данных эквайрингового бизнеса ВТБ, которые есть в распоряжении «Известий».

По итогам I квартала 2021-го рост продолжился и составил 40%, а среди лидеров по росту оборота медицинских лабораторий стали Уральский Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Данные ВТБ в целом подтвердили в IT-компании «Эвотор». По ее информации, средняя выручка медицинских лабораторий в I квартале выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А спрос на исследования увеличился на 28%. При этом в Москве показатели подскочили сильнее: оборот медлабораторий столицы стал больше на 42%, а востребованность услуг ― на 70%, подсчитали в «Эвоторе».

На фоне пандемии изменился спрос на лабораторную диагностику, пояснили «Известиям» в Гемотесте. На первое место вышли такие направления, как исследования гемостаза, биохимические анализы крови, витамины и минеральный обмен. Изменения в структуре продаж связаны влиянием новой коронавирусной инфекции COVID-19 на систему свертывания крови, состояние сердца, сосудов, внутренних органов, заявили там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Золотой COVID: лаборатории в 2020-м удвоили выручку благодаря пандемии

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