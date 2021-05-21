На западе Японии 14 тыс. жителей должны эвакуироваться из-за ливней

Не менее 14 тыс. жителей западной части Японии получили предписание эвакуироваться из-за угрозы схода оползней и разлива рек на фоне сильных ливней, обрушившихся на регион. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что подобное указание получили около 12 тыс. жителей префектуры Вакаяма и 2 тыс. жителей префектуры Осака.

Как проинформировало национальное метеорологическое управление Японии, за сутки в ряде районов страны может выпасть от 100 до 200 мм осадков.

11 мая сообщалось об эвакуации жителей села Ворогово в Красноярском крае. С началом ледохода и разливом Енисея оказались подтоплены подвалы нескольких домов. 10 мая в селе ввели режим ЧС.