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Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в регионах России

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В некоторых российских регионах с 21 по 24 мая включительно ожидается повышенное ультрафиолетовое излучение Солнца. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Индекс восемь будет проявляться в северо-кавказских республиках и на самом юге Краснодарского края днем 21 мая. Будет такой опасный день», — приводит слова ученого ТАСС.

В воскресенье индекс ультрафиолетового излучения поднимется до шести-семи в Северо-Кавказском и Южных федеральных округах, а также в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях. Кроме того, выше нормы прогнозируется излучение в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края.

23 и 24 мая «очень высоким» (таким считается уровень от восьми до десяти. — Ред.) индекс будет в регионах Горного Алтая.

20 мая заведующий лабораторией геофизической гидродинамики Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Отто Чхетиани в разговоре с «Известиями» рассказал, какие российские регионы в ближайшем будущем будут подвергаться песчаным бурям в связи с изменением климата.

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