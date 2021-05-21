В Алеппо началось возрождение конного спорта

В сирийском Алеппо возрождается конный спорт. Заново отстраивается клуб, в котором смогут заниматься наездники. Программа восстановления уже утверждена и находится под контролем государства.

Конный клуб в престижном районе Алеппо строили шесть лет и потратили на него миллиарды лир. Однако в 2012 году его захватили террористы и сейчас здесь остались одни стены. По словам главы спортивного союза Алеппо Ахмада Байрама, раньше здесь было 60 лошадей, но боевики вывезли их и продали за границу, вместе с манежем.

«60 на 40 метров, мы построили его прямо перед войной, так боевики его аккуратно разобрали и продали за границу. У нас есть информация, что он сейчас собран и стоит в одной соседней стране. Нас просто ограбили!» — отметил он.

А главный ипподром, который когда-то занимал площадь в 30 га, лежит в руинах.

Однако энтузиасты конного спорта вернулись в клуб и каждый день проводят занятия. В тоже время правительство Сирии утвердило программу и взяло под свой контроль восстановления ипподрома и клуба.

17 мая Национальный музей Тартуса в Сирии возобновил работу. Из-за войны его закрывали, а экспонаты вывезли в надежное место, сейчас там снова проводят экскурсии.