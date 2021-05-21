Высылаемых американских дипломатов обязали покинуть РФ до конца 21 мая

В полночь пятницы 21 мая истекает срок, в который десять американских дипломатов должны покинуть Россию. Это зеркальный ответ Москвы на аналогичные действия Вашингтона.

Ранее,16 апреля, Москва приняла решение объявить десять американских дипломатов persona non grata, им было дано время до конца дня 21 мая, чтобы покинуть Россию.

Накануне во время встречи в Рейкьявике с госсекретарем США Энтони Блинкином глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения при серьезных расхождениях. Лавров заявил, что Россия готова «разгребать завалы», оставшиеся в двусторонних отношениях от предыдущих американских администраций, в том числе и касающиеся работы дипломатических миссий. Министр подчеркнул, что без обеспечения нормальных условий для работы дипломатов будет фактически подорвано само значение дипломатии, которое, по его словам, «заключается в наведении и поддержании мостов и диалога».

Российско-американские отношения пошли на новый виток обострения после того, как 15 апреля Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы. Под ограничения попали 32 юридических и физических лица из РФ. Как сообщили в администрации американского лидера Джо Байдена, ограничения коснулись тех, кого якобы уличили в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также в «других актах дезинформации и вмешательства».

Кроме этого, санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики. В тот же день стало известно о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.

После этого посол США в России Джон Салливан был вызван в российский МИД. По итогам он заявил, что встреча прошла в профессиональном и уважительном ключе, а Штаты продолжат искать возможность для сотрудничества с Россией и выстраивания предсказуемых отношений. Помощник президента РФ Юрий Ушаков порекомендовал главе американской дипмиссии поехать в Вашингтон для проведения консультаций. В настоящее время дипломат находится в Вашингтоне.

16 апреля Россия ввела ответные контрмеры. В частности, в российском МИДе объявили о высылке американских дипломатов, а также об ограничении практики задействования американским посольством краткосрочных поездок дипломатов по линии Госдепартамента: выдача виз сокращается до 10 человек в год на основе взаимности.