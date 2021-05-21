Матвиенко заявила о неприемлемости политизации экологической темы

Россия выступает против политизации экологической темы, а также использования данных проблем в качестве инструмента для манипулирования в финансовых, экономических и иных интересах. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Парламентской газете».

Она добавила, что решение экологических проблем с позиции России осуществляется в том числе в рамках межпарламентского сотрудничества.

«К сожалению, мы наблюдаем использование определенными государствами, кругами экологических проблем как инструмента манипулирования в своих политических, финансовых, экономических, каких-­то других интересах. Это то, что происходит иногда вокруг крупных проектов, например таких, как «Северный поток — 2». И вовлечение в эти игры — напрямую или «втемную» — экологических организаций, движений — очень распространенная практика. Россия последовательно выступает против корыстной политизации экологической темы», — сказала Матвиенко.

По ее словам, современные движения экологических активистов неоднородные. В них можно выделить тех, кто по факту не является сторонником «чистой идеи», а решает собственные задачи, не относящихся к экологическим. Вместе с тем Матвиенко подчеркнула, что несмотря на подобное явление, экологические движения не следует выводить из активного общественного поля, так как подавляющие большинство участников таких организаций искренне стремятся сохранить окружающую среду.

Спикер Совфеда считает, что органам государственной власти и ответственным политическим партиям федерального и регионального уровней следует поддерживать диалог с экологическими движениями и вести с ними активное сотрудничество.

Ранее в апреле 40 стран приняли участие в климатическом саммите, по итогам которого обязались принять ряд мер, направленных на поддержку экологии.

В частности, Япония заявила о намерении к 2030 году сократить парниковые выбросы до 50% от уровня 2013 года, Канада поставила цель к 2030 году сократить выбросы на 45% по сравнению с 2005 годом, а Евросоюз планирует достичь «нейтральности» к 2050 году, а к 2030-му намерен сократить выбросы на 55%.

Россия подчеркнула важность обратного захвата двуокиси углерода из атмосферы и призвала страны сотрудничать по выбросам другого мощного парникового газа — метана.

Президент США Джо Байден, ставший инициатором проведения саммита, заявил, что призывы российского лидера Владимира Путина на тему экологии воодушевили Вашингтон, американская сторона настроена на работу с Москвой в этом направлении.