Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Каир направит делегации в Палестину и Израиль для контроля за перемирием
Мир
Высылаемых американских дипломатов обязали покинуть РФ до конца 21 мая
Мир
Японцы по ошибке получили по $1400 от властей США
Культура
Стали известны место и дата проведения детского «Евровидения»
Мир
Google анонсировал открытие в Нью-Йорке первого офлайн-магазина
Мир
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул страну
Мир
Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля
Интернет
Twiiter упростил процесс верификации пользователей
Мир
США указали на ответственность РФ за действия находящихся на ее территории хакеров

Матвиенко заявила о неприемлемости политизации экологической темы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия выступает против политизации экологической темы, а также использования данных проблем в качестве инструмента для манипулирования в финансовых, экономических и иных интересах. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Парламентской газете».

Отлетающие тарелки: в РФ предложили отказаться от пластиковой посуды и контейнеров
Эти предметы невозможно переработать или утилизировать

Она добавила, что решение экологических проблем с позиции России осуществляется в том числе в рамках межпарламентского сотрудничества.

«К сожалению, мы наблюдаем использование определенными государствами, кругами экологических проблем как инструмента манипулирования в своих политических, финансовых, экономических, каких-­то других интересах. Это то, что происходит иногда вокруг крупных проектов, например таких, как «Северный поток — 2». И вовлечение в эти игры — напрямую или «втемную» — экологических организаций, движений — очень распространенная практика. Россия последовательно выступает против корыстной политизации экологической темы», — сказала Матвиенко.

По ее словам, современные движения экологических активистов неоднородные. В них можно выделить тех, кто по факту не является сторонником «чистой идеи», а решает собственные задачи, не относящихся к экологическим. Вместе с тем Матвиенко подчеркнула, что несмотря на подобное явление, экологические движения не следует выводить из активного общественного поля, так как подавляющие большинство участников таких организаций искренне стремятся сохранить окружающую среду.

Спикер Совфеда считает, что органам государственной власти и ответственным политическим партиям федерального и регионального уровней следует поддерживать диалог с экологическими движениями и вести с ними активное сотрудничество.

Ранее в апреле 40 стран приняли участие в климатическом саммите, по итогам которого обязались принять ряд мер, направленных на поддержку экологии.

В частности, Япония заявила о намерении к 2030 году сократить парниковые выбросы до 50% от уровня 2013 года, Канада поставила цель к 2030 году сократить выбросы на 45% по сравнению с 2005 годом, а Евросоюз планирует достичь «нейтральности» к 2050 году, а к 2030-му намерен сократить выбросы на 55%.

Россия подчеркнула важность обратного захвата двуокиси углерода из атмосферы и призвала страны сотрудничать по выбросам другого мощного парникового газа — метана.

Президент США Джо Байден, ставший инициатором проведения саммита, заявил, что призывы российского лидера Владимира Путина на тему экологии воодушевили Вашингтон, американская сторона настроена на работу с Москвой в этом направлении.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021