Жителям из граничащих с Газой районов предписали оставаться в убежищах

Израильтянам, живущим в пограничных с сектором Газа районах, предписано не покидать своих домов и оставаться недалеко от убежищ. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил 12-й израильский телеканал со ссылкой на службу тыла страны.

Ранее уже после объявления о скором прекращении огня сирены воздушной тревоги сработали в мошаве Натив а-Асара и других населенных пунктах. Сразу после этого жителям приграничных районов было предписано оставаться «в своих домах и в непосредственной близости от убежищ» до особого уведомления.

Вечером в четверг израильский кабинет министров по вопросам безопасности сообщил, что единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня, которая вступит в силу в 02:00 по местному времени (совпадает с мск). Представитель ХАМАС также подтвердил скорое прекращение огня.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию конфликта в регионе.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

Согласно последний информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые скончались в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, где 65 — несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.