Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Google анонсировал открытие в Нью-Йорке первого офлайн магазина
Мир
Сирены воздушной тревоги вновь сработали в приграничных с Газой районах
Мир
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул страну
Мир
Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля
Интернет
Twiiter упростил процесс верификации пользователей
Мир
США указали на ответственность РФ за действия находящихся на ее территории хакеров
Мир
В Латвии разрешили вакцинированным болельщикам посетить игры ЧМ по хоккею
Спорт
Российский пловец Чупков завоевал золотую медаль на ЧЕ
Мир
Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения по сертификатам вакцинации
Сюжет:

Попова рассказала о предназначении «санитарного щита» на территории РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о «санитарном щите» и рассказала о ключевых целях данной инициативы.

«Человечество стало вакцинозависимым»
Эпидемиолог Николай Брико — о роли прививок в истории

«Основная задача, которую мы перед собой ставим, это чтобы любая инфекция не наносила такого ущерба, который принес прошлый год. Важно, чтобы даже при возникновении рисков в целом, не пандемических, не было рисков для людей, рисков для экономики. Основной девиз — это любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни», — рассказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» в четверг, 20 мая.

Она также указала на необходимость нового санитарного контроля на границе, «более усиленного, более мобильного», а также наличия быстрых тестов.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора заявила о том, что вакцины от инфекции коронавирусного типа отечественного производства способны защитить от всех штаммов инфекции.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце апреля высказала мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может быть сформирован в сентябре. В то же время она отметила, что всё будет зависеть от интенсивности кампании по вакцинации.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021