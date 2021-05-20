Попова рассказала о предназначении «санитарного щита» на территории РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о «санитарном щите» и рассказала о ключевых целях данной инициативы.

«Основная задача, которую мы перед собой ставим, это чтобы любая инфекция не наносила такого ущерба, который принес прошлый год. Важно, чтобы даже при возникновении рисков в целом, не пандемических, не было рисков для людей, рисков для экономики. Основной девиз — это любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни», — рассказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» в четверг, 20 мая.

Она также указала на необходимость нового санитарного контроля на границе, «более усиленного, более мобильного», а также наличия быстрых тестов.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора заявила о том, что вакцины от инфекции коронавирусного типа отечественного производства способны защитить от всех штаммов инфекции.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце апреля высказала мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может быть сформирован в сентябре. В то же время она отметила, что всё будет зависеть от интенсивности кампании по вакцинации.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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