Google анонсировал открытие в Нью-Йорке первого офлайн магазина

Американская компания Google в четверг, 20 мая, сообщила в своем блоге об открытии в ближайшее время в Нью-Йорке своего первого розничного офлайн магазина.

Отмечается, что он будет располагаться в кампусе Google в районе Челси неподалеку от официального магазина Apple и начнет работать летом 2021 года.

«Многие покупатели по-прежнему хотят опробовать устройство перед покупкой — узнать, как оно ощущается, звучит и выглядит в руке или на столе», — говорится в сообщении компании.

В магазине можно будет купить смартфоны Pixel, планшеты и ноутбуки Pixelbooks, «умные» устройства Nest, фитнес-браслеты Fitbit и другие девайсы. Также возможен заказ покупок онлайн с последующим получением их в магазине.

Внутри также оборудуют стойки службы поддержки — клиенты смогут получить консультацию о гаджетах Google и помощь в настройке, а также сдать электронику в ремонт.

27 апреля журнал Time впервые составил список 100 самых влиятельных компаний, в который вошли те корпорации, которые «определяют будущее». В число наиболее влиятельных технологических корпораций попавших в рейтинг Apple, Amazon, Google и Microsoft.