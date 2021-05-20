Сирены воздушной тревоги вновь сработали в приграничных с Газой районах

Армия обороны Израиля вечером в четверг, 20 мая, сообщила, что сирены воздушной тревоги вновь звучат в приграничных с Газой районах.

«Сирены сработали в мошаве «Натив а-Асара» и других населенных пунктах, граничащих с сектором Газа», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Сирены прозвучали уже после того, как израильский кабинет министров по вопросам безопасности сообщил, что единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня, которая вступит в силу в 2.00 по местному времени (совпадает с мск).

Ранее в этот день стало известно, что кабинет министров Израиля по вопросам безопасности собрался на заседание, посвященное дальнейшим действиям в секторе Газа.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию конфликта в регионе.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

Согласно последний информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые скончались в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, где 65 — несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.