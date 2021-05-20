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Суд в Москве арестовал замглавы департамента Минпромторга Покидышеву

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Басманный суд Москвы в четверг, 20 мая, арестовал на два месяца заместителя главы департамента развития фармацевтической промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Ольгу Покидышеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Чиновницу обвиняют в особо крупном мошенничестве.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Покидышевой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля», — сказали в суде.

Ранее в этот день стало известно, что Басманный суд также до 19 июля суд арестовал бывшую главу департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольгу Колотилову по делу о мошенничестве.

Обе подозреваемые — фигурантки уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По ней грозит до 10 лет лишения свободы.

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