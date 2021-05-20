Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля

Открытие Эйфелевой башни запланировано на 16 июля. Об этом в четверг, 20 мая, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на сообщение операционной компании постройки Sete.

Посещение башни было приостановлено 29 октября в связи с ограничениями, введенными на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Достопримечательность смогут посетить не более 10 тыс. человек в день. До пандемии Эйфелева башня ежедневно принимала около 25 тыс. посетителей.

Все этажи Эйфелевой башни будут доступны для посещения, за исключением нескольких строительных площадок, расположенных на втором этаже, где был приостановлен проект покраски.

Отмечается, что билеты на Эйфелеву башню начнут продавать с 1 июня.