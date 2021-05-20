Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул страну
Мир
Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля
Интернет
Twiiter упростил процесс верификации пользователей
Мир
США указали на ответственность РФ за действия находящихся на ее территории хакеров
Мир
В МИД Палестины назвали недостаточным прекращение огня Израилем
Мир
В Латвии разрешили вакцинированным болельщикам посетить игры ЧМ по хоккею
Спорт
Российский пловец Чупков завоевал золотую медаль на ЧЕ
Мир
Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения по сертификатам вакцинации
Мир
Белый дом признал невозможность прекратить строительство СП-2

Twiiter упростил процесс верификации пользователей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи социальной сети Twitter получат возможность отправлять заявку на верификацию учетной записи напрямую через настройки сайта. Об этом 20 мая сообщила администрация компании Twitter.

От VPNта: после замедления Twitter возможны новые утечки данных россиян
Бесплатные приложения для обхода ограничений собирают чувствительную информацию, но плохо ее защищают

«В течение следующих нескольких недель все пользователи Twitter начнут видеть новое приложение проверки прямо на вкладке «Настройки учетной записи». Если вы не видите это обновление сразу сегодня, не волнуйтесь! Мы постепенно внедряем его для всех», — говорится в пресс-релизе Twitter.

Администрация соцсети напомнила, что получить галочку, означающую верификацию, может правительство, компании, новостные организации, а также активисты, организаторы и другие влиятельные лица.

Чтобы пройти верификацию, запись должна быть полной — содержать имя, фото, подтвержденный номер телефона и адрес электронной почты. Кроме того, аккаунт должен быть активен в течение полугода и иметь запись о соблюдении правил Twitter.

«Синий значок — это один из способов помочь людям отличить подлинность аккаунтов, представляющих большой общественный интерес. Это дает людям в Twitter больше информации о том, с кем они разговаривают, чтобы они могли определить, заслуживает ли он доверия», — добавили в Twitter.

Уточняется, что процесс обработки заявки может занять до нескольких недель. При ее одобрении значок появится автоматически.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что компания Twitter запустила новую функцию под названием Spaces live-audio room, которая позволяет пользователям стать участниками аудиоразговоров в реальном времени в специальных виртуальных комнатах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021