Twiiter упростил процесс верификации пользователей

Пользователи социальной сети Twitter получат возможность отправлять заявку на верификацию учетной записи напрямую через настройки сайта. Об этом 20 мая сообщила администрация компании Twitter.

«В течение следующих нескольких недель все пользователи Twitter начнут видеть новое приложение проверки прямо на вкладке «Настройки учетной записи». Если вы не видите это обновление сразу сегодня, не волнуйтесь! Мы постепенно внедряем его для всех», — говорится в пресс-релизе Twitter.

Администрация соцсети напомнила, что получить галочку, означающую верификацию, может правительство, компании, новостные организации, а также активисты, организаторы и другие влиятельные лица.

Чтобы пройти верификацию, запись должна быть полной — содержать имя, фото, подтвержденный номер телефона и адрес электронной почты. Кроме того, аккаунт должен быть активен в течение полугода и иметь запись о соблюдении правил Twitter.

«Синий значок — это один из способов помочь людям отличить подлинность аккаунтов, представляющих большой общественный интерес. Это дает людям в Twitter больше информации о том, с кем они разговаривают, чтобы они могли определить, заслуживает ли он доверия», — добавили в Twitter.

Уточняется, что процесс обработки заявки может занять до нескольких недель. При ее одобрении значок появится автоматически.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что компания Twitter запустила новую функцию под названием Spaces live-audio room, которая позволяет пользователям стать участниками аудиоразговоров в реальном времени в специальных виртуальных комнатах.