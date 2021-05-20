Умер Герой России Тайгиб Толбоев

В Дагестане в четверг, 20 мая, умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев, ему было 65 лет. Причиной смерти, по сообщению родственников летчика, стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Несколько месяцев назад, когда состояние Толбоева ухудшилось, близкие привезли его из Бурятии, где он долгое время был депутатом Народного Хурала, в Дагестан.

Тайгиб Толбоев родился 8 августа 1955 года. В 1975 году он уже стал испытателем самолетов Министерства обороны СССР. Принимал участие в испытаниях 35 различных типов и модификаций вертолетов и самолетов. В 2006 Толбоев стал Народным героем Дагестана.

В 2007 году президент России Владимир Путин присвоил Тайгибу Толбоеву звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники».