Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул страну
Мир
Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля
Интернет
Twiiter упростил процесс верификации пользователей
Мир
США указали на ответственность РФ за действия находящихся на ее территории хакеров
Мир
В МИД Палестины назвали недостаточным прекращение огня Израилем
Мир
В Латвии разрешили вакцинированным болельщикам посетить игры ЧМ по хоккею
Спорт
Российский пловец Чупков завоевал золотую медаль на ЧЕ
Мир
Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения по сертификатам вакцинации
Мир
Белый дом признал невозможность прекратить строительство СП-2

В МИД Палестины назвали недостаточным прекращение огня Израилем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объявление Израилем одностороннего прекращения огня было хорошим шагом, но недостаточным. Об этом 20 мая заявил журналистам глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в штаб-квартире ООН.

Секрет о мире: как посредники пытаются повлиять на Израиль и Палестину
Россия готова стать площадкой для переговоров сторон ближневосточного конфликта, а члены ЕС не могут прийти к общей позиции

«Может, они объявят перемирие в одностороннем порядке <...>. Это хорошо, что массовые убийства, агрессия остановятся <...>. Но этого совершенно недостаточно», — цитирует слова аль-Малики ТАСС.

Ранее в четверг сообщалось, что кабинет министров Израиля по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной.

В этот же день осведомленный источник в Египте, являющийся посредником по урегулированию конфликта, заявил, что перемирие между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа может начаться в первые часы 21 мая при условии одобрения этого решения обеими сторонами.

Ранее в четверг Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и радикальную группировку ХАМАС срочно прекратить боевые действия и назвал адом жизнь детей в секторе Газа. Кроме того, Гутерриш призвал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа гуманитарной помощи: питания, топлива и медикаментов.

Также в МИД РФ сообщили, что замглавы ведомства Михаил Богданов обсудил с руководством радикальной группировки ХАМАС пути выхода из палестино-израильского конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 мая сообщил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, как развиваются события в Палестине и Израиле, разделяя с другими государствами крайнюю обеспокоенность.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обмениваются ракетными ударами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021