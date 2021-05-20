В МИД Палестины назвали недостаточным прекращение огня Израилем

Объявление Израилем одностороннего прекращения огня было хорошим шагом, но недостаточным. Об этом 20 мая заявил журналистам глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в штаб-квартире ООН.

«Может, они объявят перемирие в одностороннем порядке <...>. Это хорошо, что массовые убийства, агрессия остановятся <...>. Но этого совершенно недостаточно», — цитирует слова аль-Малики ТАСС.

Ранее в четверг сообщалось, что кабинет министров Израиля по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной.

В этот же день осведомленный источник в Египте, являющийся посредником по урегулированию конфликта, заявил, что перемирие между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа может начаться в первые часы 21 мая при условии одобрения этого решения обеими сторонами.

Ранее в четверг Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и радикальную группировку ХАМАС срочно прекратить боевые действия и назвал адом жизнь детей в секторе Газа. Кроме того, Гутерриш призвал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа гуманитарной помощи: питания, топлива и медикаментов.

Также в МИД РФ сообщили, что замглавы ведомства Михаил Богданов обсудил с руководством радикальной группировки ХАМАС пути выхода из палестино-израильского конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 мая сообщил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, как развиваются события в Палестине и Израиле, разделяя с другими государствами крайнюю обеспокоенность.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обмениваются ракетными ударами.