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Ремонт Триумфальной арки стартовал в Благовещенске

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В Благовещенске приступили к косметическому ремонту Триумфальной арки. Завершить работы подрядчик намерен к празднованию юбилея города.

Как сообщает городская мэрия, контракт предусматривает замену старой декоративной штукатурки на новую, изготовленную на основе мраморной крошки. Часть фасада при этом обновят путем окрашивания акриловой краской, уточняет Амурская Служба Новостей.

Согласно договору с подрядчиком, работы необходимо завершить до 12 июня 2021 года. Однако исполнитель намерен успеть их выполнить ко Дню города, который празднуется в первую субботу того же месяца.

По данным мэрии, всего к 165-летию Благовещенска планируется обновить шесть памятников. Это Триумфальная арка, бронекатер на набережной, крест на месте захоронения казаков-первопоселенцев Усть-Зейского поста, памятник Ленину, памятник труженикам тыла, а также бюст Святителя Иннокентия (Вениаминова).

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