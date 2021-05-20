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Источник назвал условия перемирия между Израилем и Палестиной

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Перемирие между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа может начаться в первые часы 21 мая при условии одобрения этого решения обеими сторонами. Об этом в четверг сообщил осведомленный источник в Египте, являющийся посредником по урегулированию конфликта.

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«Прекращение огня может вступить в силу в первые часы пятницы после одобрения этой инициативы правительством Израиля и палестинскими фракциями», — заявил он ТАСС.

Ранее в четверг Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и радикальную группировку ХАМАС срочно прекратить боевые действия и назвал адом жизнь детей в секторе Газа. Кроме того, Гутерриш призвал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа гуманитарной помощи: питания, топлива и медикаментов.

19 мая новостной портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщил, что для завершения военной операции против палестинских радикалов Израилю необходимо еще несколько дней. Вместе с тем в тот же день советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в масштабную религиозную войну.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обмениваются ракетными ударами, раненые и погибшие есть с обеих сторон.

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