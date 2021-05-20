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США указали на ответственность РФ за действия находящихся на ее территории хакеров

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Российское правительство не причастно к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, однако оно ответственно за действия злоумышленников, находящихся на территории страны. Об этом в четверг, 20 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Таким образом она ответила вопрос о том, предоставили ли разведывательные службы президенту США Джо Байдену данные, доказывающие, что злоумышленники действовали по косвенным указаниям российских спецслужб.

«Я думаю, что президент на прошлой неделе четко пояснил, в чем заключается оценка американских спецслужб относительно причастности правительства России или же наличия у них информации о взломе. В то же время преступная группа находится на российской территории, и по этой причине они отвечают за них», — заявила Псаки.

Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате нее была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья Соединенных Штатов.

Американские СМИ сообщали о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. При этом Белый дом не подтвердил эту информацию. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер пояснила, что атаку осуществила группа хакеров, а не какое-то государство.

13 мая Псаки заявила, что Белый дом усмотрел «некоторую ответственность» России за кибератаку, которая была осуществлена на компанию — оператора американского трубопровода Colonial Pipeline.При этом президент США Джо Байден ранее в этот день отметил, что Вашингтон не считает российское правительство ответственным за атаки хакеров на Colonial Pipeline. Однако он уточнил, что сами киберпреступники могут находиться на территории РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 мая заявлял, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.

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