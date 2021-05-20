Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул страну
Мир
Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля
Интернет
Twiiter упростил процесс верификации пользователей
Мир
США указали на ответственность РФ за действия находящихся на ее территории хакеров
Мир
В МИД Палестины назвали недостаточным прекращение огня Израилем
Мир
В Латвии разрешили вакцинированным болельщикам посетить игры ЧМ по хоккею
Спорт
Российский пловец Чупков завоевал золотую медаль на ЧЕ
Мир
Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения по сертификатам вакцинации
Мир
Белый дом признал невозможность прекратить строительство СП-2

В Госдуме оценили позицию США по СП-2

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия всегда настаивала на том, что газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) будет достроен, несмотря на все санкции. Такое заявление 20 мая сделал заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских.

Трубоповорот: в ФРГ надеются на разум Байдена в вопросе СП-2
В бундестаге заявили о необратимости завершения проекта

«Потому что он [СП-2] интересен как России, так и многим европейским странам. Это чисто коммерческий проект. Здесь нет никаких сомнений в том, что мы закончим его», — цитирует депутата телеканал RT.

Таким образом Ананских отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в четверг сказала о том, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток – 2», который завершен на 95%, практически невозможно.

Также Псаки сообщила, что решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

Ранее в четверг представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано отметил, что ЕС принял к сведению предоставленный Госдепартаментом США конгрессу доклад по газопроводу «Северный поток – 2», а также отметил отказ американских властей от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021