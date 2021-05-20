В Госдуме оценили позицию США по СП-2

Россия всегда настаивала на том, что газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) будет достроен, несмотря на все санкции. Такое заявление 20 мая сделал заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских.

«Потому что он [СП-2] интересен как России, так и многим европейским странам. Это чисто коммерческий проект. Здесь нет никаких сомнений в том, что мы закончим его», — цитирует депутата телеканал RT.

Таким образом Ананских отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в четверг сказала о том, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток – 2», который завершен на 95%, практически невозможно.

Также Псаки сообщила, что решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

Ранее в четверг представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано отметил, что ЕС принял к сведению предоставленный Госдепартаментом США конгрессу доклад по газопроводу «Северный поток – 2», а также отметил отказ американских властей от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.