Проект оздоровления Волги в Подмосковье завершат досрочно

В Московской области намерены досрочно завершить реализацию проекта по оздоровлению реки Волги. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

Сейчас в рамках проекта продолжается реконструкция Щелковских очистных сооружений. В конце 2021 года планируется достроить первую очередь, а полностью завершить работы — в 2023-м. После реконструкции мощность очистных сооружений составит 400 тыс. кубометров в сутки, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В декабре этого года также достроят очистные сооружения в Шатуре. Их проектная мощность оценивается в 10 тыс. кубометров в сутки. На 2022 год запланировано окончание аналогичных работ в Лыткарине.

Также будут реконструированы еще 11 очистных сооружений.

Проектные работы по крупнейшим источникам сброса сточных вод в Подмосковье стартовали в 2019 году. В 2020-м досрочно завершилась реконструкция очистных сооружений в Подольске. Кроме того, был построен канализационный напорный коллектор для перекачки стоков в очистных в Климовске на сооружения Подольска. Экологическая обстановка улучшилась для 350 тыс. жителей.

«Итоговым результатом проведения всех реконструкций и строительства объектов по оздоровлению Волги является снижение на 0,25 кубических километров неочищенной воды в год», — заявил глава областного минЖКХ Антон Велиховский.