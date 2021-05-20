Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул страну
Мир
Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля
Интернет
Twiiter упростил процесс верификации пользователей
Мир
США указали на ответственность РФ за действия находящихся на ее территории хакеров
Мир
В МИД Палестины назвали недостаточным прекращение огня Израилем
Мир
В Латвии разрешили вакцинированным болельщикам посетить игры ЧМ по хоккею
Спорт
Российский пловец Чупков завоевал золотую медаль на ЧЕ
Мир
Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения по сертификатам вакцинации
Мир
Белый дом признал невозможность прекратить строительство СП-2

Проект оздоровления Волги в Подмосковье завершат досрочно

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области намерены досрочно завершить реализацию проекта по оздоровлению реки Волги. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

С Дона постучали: кому нужна экологическая реабилитация
Проект по оздоровлению реки может обойтись в 90 млрд рублей

Сейчас в рамках проекта продолжается реконструкция Щелковских очистных сооружений. В конце 2021 года планируется достроить первую очередь, а полностью завершить работы — в 2023-м. После реконструкции мощность очистных сооружений составит 400 тыс. кубометров в сутки, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В декабре этого года также достроят очистные сооружения в Шатуре. Их проектная мощность оценивается в 10 тыс. кубометров в сутки. На 2022 год запланировано окончание аналогичных работ в Лыткарине.

Также будут реконструированы еще 11 очистных сооружений.

Проектные работы по крупнейшим источникам сброса сточных вод в Подмосковье стартовали в 2019 году. В 2020-м досрочно завершилась реконструкция очистных сооружений в Подольске. Кроме того, был построен канализационный напорный коллектор для перекачки стоков в очистных в Климовске на сооружения Подольска. Экологическая обстановка улучшилась для 350 тыс. жителей.

«Итоговым результатом проведения всех реконструкций и строительства объектов по оздоровлению Волги является снижение на 0,25 кубических километров неочищенной воды в год», — заявил глава областного минЖКХ Антон Велиховский.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021