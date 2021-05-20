В Латвии разрешили вакцинированным болельщикам посетить игры ЧМ по хоккею

Прошедшие вакцинацию от коронавируса или переболевшие COVID-19 болельщики смогут посетить матчи чемпионата мира по хоккею в Риге. Соответствующее решение в четверг, 20 мая, поддержал большинством голосов Сейм (парламент) Латвии, обязав правительство предоставить возможности для этого.

Решение поддержали 48 депутатов, против высказались 40, еще один воздержался.

Первоначально идея заключалась в том, чтобы разрешить людям с отрицательными тестами на COVID-19 прийти на трибуны, пишет портал BB.lv. Однако такая инициатива вызвала резкую негативную реакцию со стороны министерства здравоохранения.

Как добавляет Delfi, глава ведомства Даниэль Павлютс призвал депутатов Сейма не поддерживать предложение о проведении чемпионата мира по хоккею с болельщиками.

В социальных сетях он попросил помнить о просьбе медиков не проводить мероприятия со зрителями. Такие действия были бы «преждевременными, безответственными и несправедливыми», указывал Павлютс.

Проведение чемпионата мира по хоккею — 2021 было запланировано в Минске и Риге на период с 21 мая по 6 июня. 18 января Международная федерация хоккея (IIHF) отказала Белоруссии в проведении мероприятия, объяснив это вопросами безопасности, находящимися вне контроля федерации.