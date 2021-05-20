Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России

Еще 12 городам России присвоены статусы «Город трудовой доблести». Соответствующий указ 20 мая подписал президент РФ Владимир Путин.

Звания были присвоены Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени, Чебоксарам «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее в этот день в ходе заседания российского оргкомитета «Победа» секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия в ходе масштабного голосования определила 11 лидеров среди городов — претендентов на почетное звание. В список населенных пунктов вошли Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре. Позже в перечень добавили Чебоксары.

На присвоение почетного звания претендовал 41 российский город, уточняет «Газета.ру».

Также инициативу присвоения звания «Город трудовой доблести» поддержала сопредседатель Центрального штаба Общественного народного фронта (ОНФ), ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

В разговоре с «Известиями» она отметила важность того, что к выдвижению городов была привлечена общественность. Цунаева выделила такие города, как Барнаул, Красноярск, Рыбинск и Тюмень, которые она посещала по работе в «Поисковом движении России».