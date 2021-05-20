В Минпромторге разъяснили предложение об увеличении экспортной пошлины на лом

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов прокомментировал «Известиям» предложение об увеличении ставок экспортной пошлины на лом и отходы черных металлов.

По его словам, лом и отходы черных металлов являются стратегическим сырьем для российской металлургической промышленности. Кроме того, от уровня обеспеченности данной продукцией полностью зависит работа электросталеплавильных мощностей, где содержание лома в шихте составляет 95-99%.

Таким образом, на российском рынке существует прямая связь между ценой на арматуру и закупочной стоимостью лома, пояснил Евтухов.

Он отметил, что из-за последствий коронавирусной инфекции в 2020 году объем заготовок сырья снизился на 13 %, однако лом черных металлов продолжал активно экспортироваться в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, по итогам прошлого года вывоз лома черных металлов увеличился на 15% до 3,8 млн тонн, в то время как в 2019 году этот показатель составил всего 3,3 млн т.

«В связи с этим, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 2364, с 31 января 2021 года на 180 дней были увеличены ставки вывозных таможенных пошлин на отходы и лом черных металлов до размера не менее чем 45 евро за тонну продукции», — указал специалист.

Вместе с тем мировые тренды на повышение цен на металлолом в настоящий момент вновь сыграли в пользу роста экспорта лома, уточнил Евтухов.

«С учетом мировых тенденций на повышение для стабилизации цен на лом черных металлов и недопущения последующего роста цен на металлургическую продукцию на российском рынке считаем целесообразным установление вывозных таможенных пошлин на вывоз лома и отходов черных металлов с территории Российской Федерации в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, на уровне 5%, но не менее чем 90 евро за тонну продукции на 180 дней»— заявил он.

Данное решение, по его словам, в условиях максимальных цен на лом черных металлов на российском рынке и увеличения потребления металлолома на 13,5 % за 1 квартал 2021 года, не окажет негативного влияния на объем ломосбора.

Евтухов также отметил, что в настоящее время Минпромторг России проводит системную работу, направленную на увеличение объемов ломозаготовки.

«В первую очередь, это отмена НДФЛ с одновременным переходом на безналичные расчеты с физическими лицами. Такая мера позволит снизить привлекательность сдачи лома в нелегальные пункты. Это также позволит сократить количество посредников на рынке, а также будет стимулировать увеличение ломосбора», — заключил замглавы Минпромторга.