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Муж актрисы Проценко допустил проведение ее похорон без присутствия родных

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Похороны актрисы Татьяны Проценко из-за коронавируса могут пройти без присутствия родственников. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил вдовец артистки Алексей Войтюк.

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По его словам, инфекцию выявили у некоторых членов семьи.

«Мы такую возможность не исключаем, надеемся на нее, но договоренности окончательной нет», — заявил Войтюк в беседе с Пятым каналом, отвечая на вопрос о присутствии родных на церемонии.

При этом он не озвучил время и место похорон жены, отметив, что семье запретили раскрывать данные сведения. Кроме того, родственников Проценко предупредили о жестких ограничениях по числу участников, запретив также присутствие прессы на похоронах.

Он подчеркнул, что у самой Проценко при жизни был диагностирован COVID-19, позднее заболели еще некоторые члены семьи.

Накануне Войтюк сообщил о смерти Проценко, артистка скончалась на 54-м году жизни. Он уточнил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Сама актриса рассказывала, что роль Мальвины досталась ей случайно — она познакомилась в поезде с ассистентом режиссера фильма «Приключения Буратино» Леонидом Нечаевым. Затем он утвердил ее на роль.

Проценко также занималась компьютерной версткой. Она работала редактором на телевидении, в СМИ и полиграфических компаниях.

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