Новые детские и спортивную площадки установили в селах Липецкой области

На территории Грязинского района Липецкой области появились новые детские и спортивная площадки. Об этом сообщает региональная администрация.

В центре села Двуречки установили новую тренажерную площадку. Место было выбрано по просьбам местных жителей, чтобы обеспечить всем желающим доступ к объекту, пишет LipetskMedia.

В селе Карамышево открыли детскую площадку и игровой городок. Объекты также разместили в центре населенного пункта для удобства жителей.

Строительство велось в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Заявки отбирало Министерство сельского хозяйства России.