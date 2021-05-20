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Власти Омской области обсудили дальнейшую судьбу метро в областном центре

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Правительство Омской области и мэрия областного центра прорабатывают возможность использования построенной инфраструктуры омского метро. О проводимой работе в этом направлении губернатор региона Александр Бурков рассказал на заседании заксобрания 20 мая.

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По его словам, речь идет о метромосте и двух построенных участках станций. Теперь власти должны решить будет ли это подземное метро или наземная транспортная связь.

По примерным расчетам специалистов, на завершение строительства первой очереди омского метро из пяти веток необходимо 34,5 млрд рублей. Таких средств ни у города, ни у региона нет, отметил Бурков.

«Мы сохраняем те объекты, которые были построены за народные деньги. <…> В настоящее время по моему поручению горадминистрация и министерство прорабатывают вопрос использования построенной инфраструктуры для увязывания ее в единую транспортную сеть Омска», - цитирует губернатора ИА «ОМСКРЕГИОН».

Разговоры о необходимости метро в Омске идут с 1960-х годов и связаны с большой протяженностью города вдоль Иртыша и относительной узости улиц. Первые работы по строительству начались в 1992-м. Дата запуска первой ветки называлась много раз, но и к 300-летию Омска в 2016 году подземка так и не появилась.

Вопросом продолжения строительства региональные власти занимаются с 2018 года. Решение о «заморозке» объекта было принято на федеральном уровне. Метро законсервировали «сухим» методом. На эти цели потратили 12,9 млн рублей.

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