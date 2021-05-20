В ФРГ прокомментировали отказ в установке памятника погибшим в войне украинцам

В Германии ежегодно вспоминают жертв преступного нацистского режима и уделяют внимание страданиям украинских жертв. Об этом в четверг, 20 мая, заявил «Известиям» депутат парламента ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте, комментируя заявление посла Украины Андрея Мельника о том, что украинцы разочарованы отказом в просьбе установить памятник погибшим в годы войны соотечественникам.

«Господин Мельник совершенно прав, когда подчеркивает важность этого. Однако его требование так и не было выдвинуто в бундестаге. Я не знаю ни одного такого движения, поэтому мне интересно, о каком отказе он говорит», — заявил Нольте.

Депутат бундестага добавил, что Украина может сама внести важный вклад и гарантировать, что по ее городам больше не будут маршировать группы, которые следуют традициям СС.

О том, что немецкий парламент отказался устанавливать в Берлине памятник погибшим в годы Второй мировой войны украинцам, Мельник сообщил накануне.

7 февраля украинский посол обвинил президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера в «искажении» исторических фактов. Заявление последовало после слов Штайнмайера о том, что в результате агрессии нацистской Германии погибло более 20 млн советских граждан.

Мельник подчеркнул, что высказывания президента ФРГ вызвали на Украине удивление и настоящий шок. Дипломат указал, что многие погибшие были не просто советскими гражданами, а именно украинцами.