Капремонт многоквартирных домов стартовал в Тамбове

В Тамбове приступили к ремонту многоквартирных домов. В этом году работы пройдут в 145 зданиях, сообщает городская администрация.

В 40 домах рабочие отремонтируют инженерные сети, в 14 — фасады, еще в трех заменят лифты. По некоторым адресам запланировано сразу несколько видов работ, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Согласно заключенным контрактам, в трех домах подрядчики заменят лифты, в 14 — отремонтируют фасады, в 40 — приведут в порядок инженерные сети.

В 88 зданиях планируется обновить кровлю. На эти цели направят 130 млн рублей. В общей сложности на капремонт МКД предусмотрено 260 млн рублей.

В конце апреля сообщалось, что содержание домов в России может ухудшиться из-за двойных проверок управляющих компаний со стороны государственной и муниципальной жилинспекций, считают в отрасли. Двойной контроль предполагает поправки правительства в законопроект о госнадзоре, внесенные в Госдуму. В результате управляющие компании (УК) могут начать платить штрафы за одно и то же нарушение дважды.